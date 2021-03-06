"Çok yüksek riskli" illerden Edirne'de vatandaşlar marketlere HES kodu sorgulaması yapılarak alınıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre, "çok yüksek riskli" (kırmızı) kategorideki illerden Edirne'de, vatandaşlar marketlere HES kodu sorgulamasının ardından girebiliyor.

Kentte 150 metrekare ve üzerinde olan marketlere HES kodu zorunluluğu getirildi. Marketlerin girişine de içeride bulunması gereken kişi sayısının belirtildiği yazı asıldı.

Alışveriş için markete gelen vatandaşlar HES kodu kontrol edildikten sonra içeri alınıyor.

Markete HES koduyla giren kent sakinlerinden Mustafa Karadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayı doğru bulduğunu belirterek, "Bu tedbirlerin devamını bekliyoruz. Umarım herkes bu kurala uyar ve en kısa zamanda güzel günlere kavuşuruz. Edirne kırmızı kategoride, halkımız bilinçli, bazı dikkatsizlikler nedeniyle bu durumda olduğumuzu düşünüyorum. Umarım insanlarımız en kısa zamanda kurallara uyar Edirne, sarıya ve maviye dönüşür." dedi.

Marketteki vatandaşlardan Erdi Bal da Edirne'nin bir an önce Kovid-19 kırmızısından kurtulması gerektiğini dile getirdi.

Kurallara daha fazla uyulmasını isteyen Bal, "Güzel bir uygulama, içeri girerken HES kodu sorgulandı daha önce herkes girebiliyordu." diye konuştu.

Begüm Atalay Bal ise pazaryerlerinde de HES kodu uygulamasının yapılması gerektiğini kaydetti.