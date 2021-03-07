"Çok yüksek riskli" kent Sinop'ta vatandaşlara şehirlerarası seyahatleri erteleyin çağırısı - Son Dakika

"Çok yüksek riskli" kent Sinop'ta vatandaşlara şehirlerarası seyahatleri erteleyin çağırısı
07.03.2021 14:37
Cadde ve sokaklardan görüntü Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun konuşması SİNOP - Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 314,15'e yükselen Sinop'ta, vatandaşlardan sağlık gibi çok mecburi sebepler olmadıkça şehirlerarası...
Cadde ve sokaklardan görüntü
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun konuşması SİNOP - Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 314,15'e yükselen Sinop'ta, vatandaşlardan sağlık gibi çok mecburi sebepler olmadıkça şehirlerarası seyahat yapmamaları istendi.
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