'Çok yüksek riskli' Konya'da eğlence merkezindeki 23 kişiye 144 bin lira ceza - Son Dakika

'Çok yüksek riskli' Konya'da eğlence merkezindeki 23 kişiye 144 bin lira ceza

KONYA'da açık olan eğlence merkezine, polis tarafından baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda, aralarında kadınlarında bulunduğu 23 kişiye, 144 bin 900 lira para cezası uygulandı. Hedef 'mavi' kategori olan 'çok yüksek riskli' Konya'da polis, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Efsane Sokak'ta bir eğlence merkezinin açık olduğunu belirledi. 144 BİN 900 LİRA PARA CEZASI Eğlence merkezine düzenlenen operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 23 kişi, canlı müzik ve alkol eşliğinde eğlenirken yakalandı. İş yerinin daha önce de mühürlendiği belirlendi. 23 kişiye, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 144 bin 900 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu Hüseyin T. hakkında 'Mühür Bozma ve Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak' suçundan adli işlem başlatıldı. İş yeri, zabıta ekipleri tarafından yeniden mühürlendi.