'Çok yüksek riskli' Konya'da, güneşli hava koronavirüs tedbirlerini unutturdu - Son Dakika

'Çok yüksek riskli' Konya'da, güneşli hava koronavirüs tedbirlerini unutturdu

13.03.2021 18:43
'Çok yüksek riskli' Konya'da, güneşli hava koronavirüs tedbirlerini unutturdu, System.String[]

KORONAVİRÜS risk haritasına göre, 'çok yüksek risk' grubunda kırmızı kategoride yer alan Konya'da hava sıcaklığın artmasıyla birlikte dışarı çıkan vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştururken, koronavirüs tedbirleri ise unutuldu.

KORONAVİRÜS risk haritasına göre, 'çok yüksek risk' grubunda kırmızı kategoride yer alan Konya'da hava sıcaklığın artmasıyla birlikte dışarı çıkan vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştururken, koronavirüs tedbirleri ise unutuldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Konya'da, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı cumartesi gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu. Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, Zafer Meydanı ve Alaaddin Bulvarı'nda yoğunluk oluşurken vatandaşların maske ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.


'Çok yüksek riskli' Konya'da, güneşli hava koronavirüs tedbirlerini unutturdu
'Çok yüksek riskli' Konya'da, güneşli hava koronavirüs tedbirlerini unutturdu
'Çok yüksek riskli' Konya'da, güneşli hava koronavirüs tedbirlerini unutturdu
'Çok yüksek riskli' Konya'da, güneşli hava koronavirüs tedbirlerini unutturdu
'Çok yüksek riskli' Konya'da, güneşli hava koronavirüs tedbirlerini unutturdu
'Çok yüksek riskli' Konya'da, güneşli hava koronavirüs tedbirlerini unutturdu

Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Çok yüksek riskli' Konya'da, güneşli hava koronavirüs tedbirlerini unutturdu - Son Dakika


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