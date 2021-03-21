Son dakika haberi! KONYA 'Çok yüksek riskli' Konya'da kısıtlama denetimi

Son dakika haberler... 'Çok yüksek riskli' Konya'da kısıtlama denetimiKORONAVİRÜS vaka oranı haritasında kırmızı kategorideki 'yüksek riskli iller' arasında yer alan Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, polis kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

'Çok yüksek riskli' Konya'da kısıtlama denetimi KORONAVİRÜS vaka oranı haritasında kırmızı kategorideki 'yüksek riskli iller' arasında yer alan Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, polis kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan verilere göre, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Konya'da dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlama nedeniyle şehrin birçok farklı noktasında kurulan uygulama noktalarında polis ekipleri, sürücüleri tek tek durdurup, izinleri kontrol ediyor. Ekipler, durdurdukları kişilerin kimlik ve çalışma izinlerini sorgulayarak kısıtlamaya uyulup uyulmadığını tespit ediyor.

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