'Çok yüksek riskli' Konya'da sıcak hava, koronavirüsü unutturdu - Son Dakika

'Çok yüksek riskli' Konya'da sıcak hava, koronavirüsü unutturdu

22.03.2021 16:41

'Çok yüksek riskli' Konya'da sıcak hava, koronavirüsü unutturduKORONAVİRÜS vaka oranı haritasına göre, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Konya'da, hava sıcaklığının 20 dereceye çıkmasıyla cadde ve sokaklar kalabalıklaştı.

'Çok yüksek riskli' Konya'da sıcak hava, koronavirüsü unutturdu

KORONAVİRÜS vaka oranı haritasına göre, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Konya'da, hava sıcaklığının 20 dereceye çıkmasıyla cadde ve sokaklar kalabalıklaştı. Bazı kişilerin koronavirüs tedbirlerini ihlal edip, maskeyi çene altında tuttuğu gözlendi.

Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan vaka oranı haritasına göre, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Konya'da soğuk havanın ardından sıcaklık, 20 dereceye kadar çıktı. Güneşli havayı fırsat bilenler de cadde ve sokaklara akın etti. Bazı kişilerin dışarıda koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gözlendi. Maske takmayanlar ya da çene altına indirenler, dikkat çekti.

Pandeminin henüz bitmediğini belirten Ferruh Gülcü (63), "Hiç kimse artık maske kullanmıyor. Nasıl normalleşme olacak?? dedi.

Kentin haritadaki renginin 'mavi' olamamasının sorumsuzluktan kaynaklandığını söyleyen Fatih Bacak (17) da "İnsanlar artık koronayı ciddiye almadıkları için maske kullanmıyorlar. Bizler öğrenci olduğumuz için okula veya kursa gitmek için mecbur sokağa çıkıyoruz fakat işleri olmadığı halde sokağa çıkıyorlar" diye konuştu.

Lokanta sahibi Mehmet Karataş (35) ise "Pandemiden çok etkilendik. Restoranların paket servise dönmesinden sonra gelirler düştü. Tedbirlere uyarak bizler de müşteri ağırlamak istiyoruz, temennimiz bir an evvel 'mavi' şehir olmak" dedi.

'Çok yüksek riskli' Konya'da sıcak hava, koronavirüsü unutturdu
'Çok yüksek riskli' Konya'da sıcak hava, koronavirüsü unutturdu
'Çok yüksek riskli' Konya'da sıcak hava, koronavirüsü unutturdu
'Çok yüksek riskli' Konya'da sıcak hava, koronavirüsü unutturdu
'Çok yüksek riskli' Konya'da sıcak hava, koronavirüsü unutturdu

Sağlık Bakanlığı, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Çok yüksek riskli' Konya'da sıcak hava, koronavirüsü unutturdu - Son Dakika


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