"Çok yüksek riskli" Konya ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "çok yüksek riskli" iller kategorisinde bulunan Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor.

Kovid-19 ile mücadeledeki kural ve önlemleri içeren "Kısmi Kapanma" konulu genelge kapsamında, 19 Nisan Pazartesi günü 05.00'te sona erecek kısıtlama kapsamında vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadı.

Konya'da kentin işlek yerlerinden Alaaddin Bulvarı, Zafer ve ile Mevlana meydanlarında, ramazan ayının da etkisiyle insan ve araç hareketliliğinin çok düşük seviyede olduğu gözlendi.

Polis ekipleri de kentin çeşitli noktalarında belirlenen uygulama noktalarındaki denetimlerini sürdürüyor.

Karaman

Karaman'da ise işletmelerin ve vatandaşların yoğun kullandığı Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim.

Vatandaşlar, yürüme mesafesindeki marketlerden alışveriş yaparken, güvenlik güçleri de kontrollerine devam ediyor.

Aksaray

Aksaray'da da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler caddeleri boş kaldı.

Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşlar ise yürüme mesafesindeki market ve fırınlara giderek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da kentin işlek adreslerinden Kent Meydanı başta olmak üzere Yeşilyol, Bankalar caddeleri, Ordu Bulvarı ve Uzun Çarşı'da hareketlilik çok düşük seviyede kaldı.

Polis ekipleri kentteki denetim noktalarında kontrollerini sürdürürken, dışarıya çıkan vatandaşlar da kendilerine en yakın bakkal ve marketlerden ihtiyaçlarını gideriyor.