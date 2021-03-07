"Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Samsun'da tüm alanlarda denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kontrollü normalleşme döneminde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirilen dinamik denetim modeli çerçevesinde, salgının yayılımını kontrol altında tutmak amacıyla denetimlerin her gün süreceği belirtildi.

Paylaşımda, "Tematik Denetimler kapsamında bugün 17 ilçemizde kaymakamlarımızın başkanlığında otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesislerinde gerçekleştirilen denetimlerde 182 otel ve konaklama tesisi, kayak oteli ve tesisi ile 1126 kişi denetlenmiş, aykırı davranışta bulunan 5 kişi tespit edilmiş, 4 iş yerine para cezası uygulanmıştır. Dinamik Denetim Modeli sürecinde denetimler yarın da şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları, havalimanı, gar ve otogarlar başta olmak üzere tüm alanda etkin ve yoğun bir şekilde sürdürülecektir." ifadesine yer verildi.