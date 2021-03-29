"Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 tedbirleri değerlendirildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorideki Samsun'da denetimler, vakaların son durumu ve aşılama çalışmaları değerlendirildi.

Samsun Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında düzenlenen Kovid-19 Değerlendirme Toplantısı'nda il genelindeki vakaların son durumu, aşılama çalışmaları, alınan tedbirler ve sürdürülen denetimlerin görüşüldüğü belirtildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve çok sayıda protokol üyesinin katıldığı toplantıda Vali Dağlı, ilçelerde denetimlerin artırılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Sahada yapılan denetimlerde hemen hemen her gün pozitif veya temaslı olan 10 kişiyi yakalıyoruz. Bu nedenle özellikle izolasyon denetimlerimizi daha da artıracağız. Vatandaşlarımızın hem bu konuda göstereceği duyarlılık hem de temaslılarını filyasyon ekiplerimize eksiksiz bildirmesi vaka sayılarının düşürülmesine büyük katkı sağlayacaktır."