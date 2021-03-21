"Çok yüksek riskli" Samsun'da şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmeyen mahalle örnek oluyor - Son Dakika

"Çok yüksek riskli" Samsun'da şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmeyen mahalle örnek oluyor

21.03.2021 18:25

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli iller kategorisinde başı çeken Samsun'un Gökalan Mahallesi'nde alınan sıkı tedbirler sayesinde şimdiye kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli iller kategorisinde başı çeken Samsun'un Gökalan Mahallesi'nde alınan sıkı tedbirler sayesinde şimdiye kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan Samsun'da en fazla vaka görülen ilçeler tablosunda üçüncü sırada yer alan Bafra'ya bağlı Gökalan Mahallesi ilçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Mahalle girişlerinde uyarı pankartları bulunan köye gelen ziyaretçiler Hayat Eve Sığar (HES) kodlarına bakılarak ateşleri ölçülerek köye alınıyor.

Bugüne kadar vaka görülmeyen mahalle, kentte örnek gösterilirken, mahalleye salgın nedeniyle misafir kabul edilmiyor.

Mahalle muhtarı Aydın Yılmaz, salgının ilk gününden beri mahalleye girişlerde ateş ölçtüklerini belirterek "İlk günden bugüne kadar köy girişine uyarı pankart asarak kapı yaptım. Giriş çıkışları kontrol altında tutuyorum. Köy içinde maskesiz dolaşmak da yasak." dedi.

Mahalle nüfusunun yaklaşık 60 kişi olduğunu kışın sayının azaldığını ifade eden Yılmaz, salgın tamamen bitene kadar uygulamalara devam edeceklerini belirterek salgın bitene kadar yabancıların köye gelmemeleri ricasında bulundu.

Bolu'dan 10 gün önce köyüne dönen Mehmet Ali Şimşek (65) de çocuklarının kendisine, "Memlekete gitme orada çok koronavirüs vakası var" yönünde uyarıda bulunduklarını söyledi.

Şimşek, "Mahalleye girerken HES kodumu ve daha önce Kovid-19 olup olmadığımı sordular. Korona olmadığımı söyledim ve evime gittim. Maske ve mesafe kurallarına uyarak tedbirlere uyuyoruz." dedi.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğünden, kent genelinde yaklaşık 10 mahallede bugüne kadar vaka görülmediği öğrenildi.

Çok yüksek riskli Samsun'da şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmeyen mahalle örnek oluyor
Çok yüksek riskli Samsun'da şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmeyen mahalle örnek oluyor
Çok yüksek riskli Samsun'da şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmeyen mahalle örnek oluyor
Çok yüksek riskli Samsun'da şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmeyen mahalle örnek oluyor

Koronavirüs, Samsun, Bafra, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Çok yüksek riskli' Samsun'da şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmeyen mahalle örnek oluyor - Son Dakika


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