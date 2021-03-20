"Çok yüksek riskli" Samsun'da tıp öğrencileri, pankartlarla vatandaşlara Kovid-19 uyarısı yaptı - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Samsun'da vatandaşlara tedbirlere uyulması uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığınca son açıklanan haftalık verilere göre 100 binde 458,53 vaka görülen Samsun'un en işlek yerlerinden Mecidiye Caddesi'nde toplanan öğrenciler, "Samsun'a mavi yakışır", "Kırmızıya savaş açtık", "Ayrı olmak bir olmanın en iyi yolu", "Önlem al sağlıkla kal", "Samsun evde kal" yazılı pankartlar taşıdı.

Megafonla Kovid-19 ile ilgili riskleri anlatan öğrenciler, caddede gezerek vatandaşların mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymasını istedi.

Öğrenciler adına açıklama yapan Kaan Can Atalay, Samsun'un Türkiye'nin en çok Kovid-19 vakası görülen kenti olmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle öğrencilerin birçoğunun okuluna, vatandaşların bir kısmının ise işine gidemediğine işaret eden Atalay, "Özellikle son dönemde Karadeniz Bölgesi'nde artan vaka sayıları hepimizi çok endişelendiriyor. Bu süreci en az hasarla atlatmak ve yeni normale ayak uydurabilmek için Samsun halkını daha dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.