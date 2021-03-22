"Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Mecidiye Caddesi'nde denetim

İstiklal Caddesi'nde denetim

"Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

SAMSUN - Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, "çok yüksek riskli" grupta yer alan Samsun'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor.

Son açıklanan haftalık verilere göre, 100 binde 508,97 Kovid-19 vakası görülen Samsun'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında kurulan bariyerlerde maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

HES kodu kontrolünde, aranması bulunan ve yoklama kaçağı/bakaya olanlara da polis ekipleri yasal işlem yaptı.

Zabıta ekipleri, semt pazarlarında ve yoğunluk yaşanan yerlerde vatandaşları sosyal mesafe ve maske tedbirleri konusunda uyarıyor.