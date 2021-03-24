"Çok yüksek riskli" Samsun, Tokat, Sinop, Amasya ve Kastamonu'da Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, "çok yüksek riskli" grupta yer alan Samsun, Tokat, Sinop, Amasya ve Kastamonu'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor.

Samsun'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında kurulan bariyerlerde maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

HES kodu kontrolünde, aranması bulunan ve yoklama kaçağı/bakaya olanlara da polis ekipleri yasal işlem yaptı.

Zabıta ekipleri, semt pazarlarında ve yoğunluk yaşanan yerlerde vatandaşları sosyal mesafe ve maske tedbirleri konusunda uyarıyor.

Tokat

Tokat'ta da hareketli olan Behzat ve Gaziosmanpaşa bulvarlarında polis ekipleri ve görevliler, esnaf ve vatandaşlara tedbirler konusunda uyarıda bulundu.

Pazar yerlerinde zabıta ekiplerince ateş ölçümü ile HES kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

Jandarma ve polis ekipleri de uygulama yapıyor.

Amasya

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kent merkezinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı.

Salgına karşı alınan önlem ve tedbirlere sıkı sıkıya uyulması gerektiğini belirten Vali Masatlı, bu sayede kısıtlamaların daha çabuk kaldırılabileceğini söyledi.

Uygulamada, polis, zabıta ve sağlık ekipleri Kovid-19'a ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği sosyal mesafe kuralına, maske kullanımı zorunluluğuna ve diğer tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi.

Yavuz Selim Meydanı'ndaki trafik denetiminde de polis ekipleri, vatandaşlardan kurallara uygun hareket etmelerini istedi.

Kastamonu

Kastamonu'da kent merkezinde polis, köylerde de jandarma ekipleri tarafından yoğun denetim gerçekleştiriliyor.

Vaka artışının en fazla yaşandığı illerden olan kentte, polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşlar uyarılıyor.

Sosyal mesafe ve maske kullanıma dikkat etmeyen vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.

Sinop

Sinop'ta vaka sayılarının düşürülmesi için etkin denetimler yürüten emniyet güçleri, kent genelinde HES kodu, maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriyor.

Ekipler, kentte iş yerlerine yönelik denetimlerini de sürdürüyor.