Üye Girişi
Çok yüksek riskliden, yüksek riskli il kategorisine geçen Şırnak'ta hedef mavi renk - Son Dakika

Çok yüksek riskliden, yüksek riskli il kategorisine geçen Şırnak'ta hedef mavi renk

30.07.2021 14:37

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, ilde en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 55'e ulaşmasına ilişkin, turuncu kategoriye geçildiğini belirterek, "Toplumsal bağışıklığı kazanmamız için yüzde 60 ve 70'leri hatta daha yüksek rakamları yakalamamız gerekiyor ki;

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, ilde en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 55'e ulaşmasına ilişkin, turuncu kategoriye geçildiğini belirterek, "Toplumsal bağışıklığı kazanmamız için yüzde 60 ve 70'leri hatta daha yüksek rakamları yakalamamız gerekiyor ki; artık virüsü bertaraf ettik diyebilelim." dedi.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, Şırnak, çok yüksek riskli il (kırmızı) kategorisinden, yüksek riskli il (turuncu) kategorisine geçti.

Vali Pehlivan aşılama çalışmalarının hızla sürdüğü kentte İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük ile İsmetpaşa Mahallesindeki Ulu Cami önünde kurulan aşı standını ziyaret etti.

Sağlık ekiplerinden aşılama çalışması ile ilgili bilgi alan Pehlivan, aşı yaptırmak için standa gelen vatandaşlarla görüştü.

Pehlivan AA muhabirine, sahada 400 sağlık personeli ile yoğun bir aşılama çalışması yürüttüklerini söyledi.

30 yerde aşı noktası olduğunu ifade eden Pehlivan, "Şırnak olarak yüzde 55 aşı oranıyla yüksek riskli kategoriden turuncu kategoriye geçtik. Tabi süreç devam ediyor ve hedefimiz sarı ile maviye doğru gitmek. Daha önce maviye dönmüş bir iliz. Süreç içinde bunu yakalamıştık şimdi de aşılamada mavi şehir kategorisine ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Pehlivan bunun da aşılama oranına bağlı olduğunu dile getirerek, şu anda il genelinde 250 bin aşı gerçekleştirdiklerini aktardı.

60- 65 yaş üstü vatandaşlarda yüzde 80 aşı oranına ulaştıklarını ancak genç nüfusta aşılama oranının hala düşük, 30- 35 civarında olduğunu belirten Pehlivan, bu vesile ile gençlere en kısa sürede aşı yaptırmaları çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Pehlivan, aşı ekiplerinin ev ev gezerek, mezra ve yaylalara gitmek suretiyle aşı çalışması yaptığını anlatarak, vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmasının hem kendi hem de toplum sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

Sürecin devam ettiğini dile getiren Pehlivan, "Toplumsal bağışıklığı kazanmamız için yüzde 60 ve 70'leri hatta daha yüksek rakamları yakalamamız gerekiyor ki; artık virüsü bertaraf ettik diyebilelim. Bir yandan aşılama faaliyetleri devam ediyor, edecek bir yandan da tedbiri elden bırakmayacağız. Temizlik, maske, mesafeye dikkat edeceğiz. Özellikle düğün ve cami gibi toplu yerlerde muhakkak maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edeceğiz. İnşallah bu şekilde süreci başarılı bir şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

Pehlivan, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Çok yüksek riskliden, yüksek riskli il kategorisine geçen Şırnak'ta hedef mavi renk
Çok yüksek riskliden, yüksek riskli il kategorisine geçen Şırnak'ta hedef mavi renk
Çok yüksek riskliden, yüksek riskli il kategorisine geçen Şırnak'ta hedef mavi renk
Çok yüksek riskliden, yüksek riskli il kategorisine geçen Şırnak'ta hedef mavi renk
Çok yüksek riskliden, yüksek riskli il kategorisine geçen Şırnak'ta hedef mavi renk

Ali Hamza Pehlivan, Fahrettin Koca, Twitter, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çok yüksek riskliden, yüksek riskli il kategorisine geçen Şırnak'ta hedef mavi renk - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Messi'nin 5 yaşındaki oğlu Mateo, topla yaptıklarıyla görenleri şaşkına çevirdi 15:39 Messi'nin 5 yaşındaki oğlu Mateo, topla yaptıklarıyla görenleri şaşkına çevirdi Yanan araziye otel yapılacağı iddiasına cevap geldi! Bakan Pakdemirli: Tesis yapılacaksa şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur 15:30 Yanan araziye otel yapılacağı iddiasına cevap geldi! Bakan Pakdemirli: Tesis yapılacaksa şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı 14:58 Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor 14:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor Türkiye yangınlarla uğraşırken Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilginç çıkış: Tekbirler yangını söndürür 14:25 Türkiye yangınlarla uğraşırken Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilginç çıkış: Tekbirler yangını söndürür Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki 14:20 Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki
Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı 13:57 Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı Rusya'dan sonra bir destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan! 500 kişilik ekip gönderecekler 13:38 Rusya'dan sonra bir destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan! 500 kişilik ekip gönderecekler

Son Dakika Haberleri
15:41 Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi
15:39 Messi'nin 5 yaşındaki oğlu Mateo, topla yaptıklarıyla görenleri şaşkına çevirdi
15:26 Zam alamayınca kanalı bıraktı! FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile anlaştı
15:08 Avrupa'da son iki sezonda en fazla galibiyet alan temsilcimiz Sivasspor oldu
14:58 Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı
14:43 Son Dakika! Erdoğan'dan "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna cevap: Kabine toplantısında ele alacağız
14:37 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor
14:36 Yangınla mücadele için Kılıçdaroğlu'ndan yeni öneri: THK uçaklarını biz kiralayalım, pilotları istihdam edelim
14:24 Türkiye yangınlarla uğraşırken Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilginç çıkış: Tekbirler yangını söndürür
14:23 Bordo-Mavililer, Dorukhan'a her sezon için 7 milyon TL imza parası ödeyecek! İşte sebepleri
Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi         
15:41
FIFA 22'nin fragmanı oyunseverleri büyüledi! HyperMotion teknolojisi bambaşka bir boyut kazandırdı FIFA 22'nin fragmanı oyunseverleri büyüledi! HyperMotion teknolojisi bambaşka bir boyut kazandırdı         
15:34
Zam alamayınca kanalı bıraktı! FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile anlaştı Zam alamayınca kanalı bıraktı! FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile anlaştı         
15:27
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna cevap: Kabine toplantısında ele alacağız         
14:43
Yangınla mücadele için Kılıçdaroğlu'ndan yeni öneri: THK uçaklarını biz kiralayalım, pilotları istihdam edelim Yangınla mücadele için Kılıçdaroğlu'ndan yeni öneri: THK uçaklarını biz kiralayalım, pilotları istihdam edelim         
14:36
Bordo-Mavililer, Dorukhan'a her sezon için 7 milyon TL imza parası ödeyecek! İşte sebepleri Bordo-Mavililer, Dorukhan'a her sezon için 7 milyon TL imza parası ödeyecek! İşte sebepleri         
14:23
Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi         
14:02
Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti         
13:45
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Haluk Levent, Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim         
11:59
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar         
11:50
TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi         
11:44
Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu         
11:41
Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı         
11:08
Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım         
11:04
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 15:50:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çok yüksek riskliden, yüksek riskli il kategorisine geçen Şırnak'ta hedef mavi renk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement