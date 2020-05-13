ÇOKAB'dan, Borçka Belediyesi'ne 2 bin 500 tıbbi maske hibe edildi - Son Dakika

Çoruh Havzası Kalkınma Birliği (ÇOKAB) tarafından Borçka Belediyesi'ne 2 bin 500 tıbbi maske hibe edildi.

ÇOKAB Başkanı Necmettin Taşçı, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ı ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı gösterilen mücadeleye destek amacıyla tıbbi maske hibe etti.

Oltu Belediye Başkanı da olan Taşçı, ÇOKAB üyesi belediyelerin pandemi sürecinde kişisel koruyucu ihtiyaçlarının giderilmesi için 30 bin tıbbi maske yaptırdıklarını ve dağıtıma başladıklarını belirtti.

Tıbbi maske kullanımının, Kovid-19 salgınının en büyük tedbirlerinden biri olduğuna dikkati çeken Taşçı, salgından bir an önce kurtulmayı diledi.

Orhan, destekleri dolayısıyla Taşçı'ya teşekkür ederek, "Borçka'mız Türkiye'de ilk karantina uygulanan ilçeyken şu anda vaka sayısının hiç olmadığı kentler arasına girmiştir. Tedbirlere uyarak Kovid-19 pandemi sürecini sağlıklı şekilde atlatmak istiyoruz." dedi.

Orhan, maskelerin vatandaşlara en kısa zamanda ulaştırılacağını sözlerine ekledi.