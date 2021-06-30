Çöken ağılda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dün akşam saatlerinde bir ağıl inşaatı sırasında meydana gelen çökme sonrası enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Olayda 205 küçükbaş hayvan kurtarılırken, 15'i ise telef oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Emirdağ ilçesi Sağırlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ağıl inşaatı çalışması sırasında çayı kısmı bir anda çöktü. Çökme sonucu inşaatta çalışan 3 işçi hafif şekilde yaralanırken, 300 yakın küçükbaş hayvan ise göçük altında kaldı. Çevredekilerin yardımı ile yaklaşık 60 hayvan göçüğün hemen ardından çıkarılırken, molozların altında kalan 220 koyun ve kuzuyu kurtarmak içinse İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ise adeta zamana karşı yarış verdi. AFAD ekipleri göçüğün altından 205 hayvanı canlı çıkarmayı başarırken, 15'ini ise telef olmuş şekilde ulaştı.

"Kurban Bayramı öncesi ucuz atlattık"

Olayın ardından Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili yetkililerden bilgi alan ve kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Bilici, meydana gelen göçükte hafif şekilde yaralanan 3 vatandaşın bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi tarafından kurtarıldığını belirterek, göçük altında kalan hayvanları kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Olay yerinde açıklamalarda bulunan Kaymakam Bilici, "Kurban Bayramı öncesi ucuz atlattık, hepimize geçmiş olsun. Kaza geçiren vatandaşlarımız bize emanettir. Hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızın tedavileri devam ediyor, sağlık durumları şu an iyi" dedi.

Kaymakam Bilici'ye, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Tosun, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık ve yetkililer eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR