Çöken Ahırın İçindeki 50 Hayvan İş Makinesiyle Kurtarıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yağan karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yağan karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü. Ahırda bulunan 50 büyükbaş hayvandan biri telef olurken diğerleri ise iş makinesi tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Küçükören köyünde meydana geldi. Köyde besicilik yapan Kadir Sağnak isimli vatandaşın ahırının çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çökme esnasında ahırda bulunan 50 büyükbaş hayvandan 1'i telef oldu.



Olay yerine çağrılan iş makinesi yardımıyla çöken çatının altında kalan diğer hayvanlar çıkartıldı. Olayın meydana geldiği yerde ilgililer hasar tespit çalışması yaparken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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