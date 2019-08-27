Çöken avm çatısındaki su, genç kızı metrelerce öteye sürükledi

Çin'de bir AVM'nin çatısı, yoğun yağışlar sonucu biriken suyun ağırlığıyla çöktü. Su kütlesi, o sırada AVM'nin ikinci katındaki genç kızı metrelerce öteye sürükledi.

Olay, Guangdong bölgesindeki Dongguan kentinde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Yoğun yağışlar sonrası, AVM'nin çatısına biriken su, çatının çökmesine neden oldu. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, çatının çökme anında biriken suyun şiddetle AVM'nin içine döküldüğü; o sırada ikinci katta yürümekte olan bir genç kızı metrelerce öteye sürüklediği görüldü.

Olayda 2 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.