Çöken Balkona Bakmak İsterken, Balkondan Düştü
1 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ta, yan binadaki evin balkonunun çökmesini izlemek için 2'nci kattaki kendi evinin balkonuna çıkan engelli kişi, dengesini kaybederek beton zemine düşüp, yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ'ta, yan binadaki evin balkonunun çökmesini izlemek için 2'nci kattaki kendi evinin balkonuna çıkan engelli kişi, dengesini kaybederek beton zemine düşüp, yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Hayrullah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski bir evin balkonunda çökme meydana geldi. Bu sırada ismi öğrenilemeyen engelli bir kişi, yaşananları kendi evinin balkonundan izlemek isterken dengesini kaybedip, 2'nci kattan beton zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye götürdüğü engelli kişi, tedaviye alındı. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:55 Kaynak: DHA
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