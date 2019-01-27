Çöken Barajda Kayıp Sayısı 250: 'bu Saatten Sonra Hayatta Kalan Birilerini Bulmak Çok Zor'
1 saat önce
Brezilya'nın güneybatısında Minas Gerais eyaletinde bulunan maden atık barajının çökmesiyle meydana gelen kazada ölü sayısının 36'ya yükseldiği açıklandı.
Brezilya'nın güneybatısında Minas Gerais eyaletinde bulunan maden atık barajının çökmesiyle meydana gelen kazada ölü sayısının 36'ya yükseldiği açıklandı.…
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:00 Kaynak: Youtube
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