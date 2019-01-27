Son Dakika Haberleri: Çöken Barajda Kayıp Sayısı 250: 'Bu Saatten Sonra Hayatta Kalan Birilerini Bulmak Çok Zor'

Çöken Barajda Kayıp Sayısı 250: 'Bu Saatten Sonra Hayatta Kalan Birilerini Bulmak Çok Zor'

1 saat önce

Brezilya'nın güneybatısında Minas Gerais eyaletinde bulunan maden atık barajının çökmesiyle meydana gelen kazada ölü sayısının 36'ya yükseldiği açıklandı.

">
Brezilya'nın güneybatısında Minas Gerais eyaletinde bulunan maden atık barajının çökmesiyle meydana gelen kazada ölü sayısının 36'ya yükseldiği açıklandı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:13 

Minas Gerais, Brezilya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



19 Yaşındaki Genç, Tartıştığı 73 Yaşındaki Babaannesini Pompalı Tüfekle Öldürdü 5 Gündür Sokak Sokak Aranan 2 Çocuk Babası, Kuyuda Ölü Halde Bulundu

Ünlü Fenomen Sefa Doğanay, Ölüm Tehdidi Aldığı Hayranı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu 2 Aylık Hamile Esma'yı Kıskanan Kocası Öldürmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 13:38:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çöken Barajda Kayıp Sayısı 250: 'Bu Saatten Sonra Hayatta Kalan Birilerini Bulmak Çok Zor'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]