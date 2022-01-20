Çöken besi çiftliğinde hayvanlar son anda kurtarıldı - Son Dakika

Çöken besi çiftliğinde hayvanlar son anda kurtarıldı
MALATYA Malatya'nın Akçadağ İlçesi'nde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bir büyükbaş besi çiftliğinde çökme meydana geldi. Hayvanların son anda kurtarıldığı işletmede zarar büyük.
Edilen bilgilere göre Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yoğun kar yağışı sonrasında aşırı yük binen işletmenin farklı noktalarında çökmeler başladığını gören işletme sahibi Abuzer Yağlı, hızlı bir şekilde işletmede bulunan 10 adet büyükbaş hayvanı bulundukları yerden çıkararak komşularının ahırlarına götürdü.
Hayvanlarını telef olmaktan son anda kurtaran işletme sahibi Yağlı çökme kaynaklı zararlarının büyük olduğunu kaydederek yetkililerden yardım istedi.
Kaynak: İHA
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