Çöken beton tavanın altında kalarak yaralandı - Son Dakika
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Çöken beton tavanın altında kalarak yaralandı

07.06.2022 16:37
Çöken beton tavanın altında kalarak yaralandı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde bir evin çöken beton tavanının altında kalan şahıs yaralandı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde bir evin çöken beton tavanının altında kalan şahıs yaralandı.

Olay, Toprakkale İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şeyh Şamil Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan bir evin beton tavanının çökmesi sonucu bir vatandaş beton yığınlarının altında kaldı. Aile fertlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sev edildi. AFAD ekiplerinin desteği ile beton yığınlarının arasından çıkartılan şahıs, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

Çöken beton tavanın altında kalarak yaralandı
Çöken beton tavanın altında kalarak yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, Toprakkale, Osmaniye, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çöken beton tavanın altında kalarak yaralandı - Son Dakika

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