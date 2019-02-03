Son Dakika Haberleri: Çöken Bina 11 Kişiye Mezar Oldu

Çöken Bina 11 Kişiye Mezar Oldu

23 dakika önce

Halep'in merkezinde daha önce Suriye rejim güçlerinin bombalaması sonucu hasar gören 4 katlı bina çöktü.

Halep'in merkezinde daha önce Suriye rejim güçlerinin bombalaması sonucu hasar gören 4 katlı bina çöktü. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti. Halep'in Selahattin Mahallesi'nde bu sabah çöken 4 katlı bir binanın altından çıkan ceset sayısı 11'e yükseldi. Enkazın altından çok sayıda yaralı da çıkartıldı. Sivil savunma görevlilerinin çöken binanın altından hala canlı aramaya devam ettikleri bildirildi. Çöken binanın muhaliflerin kontrolü altında bulunan Halep'te çöken tek bina olmadığı, daha önce de Suriye'nin Esat rejimine bağlı güçlerce atılan bombalar sonucunda çok sayıda binanın çöktüğü belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:31 Kaynak: İHA

Suriye, Güncel
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