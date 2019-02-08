Son Dakika Haberleri: Çöken Bina Aynı Aileden 8 Kişiye Mezar Oldu

Çöken Bina Aynı Aileden 8 Kişiye Mezar Oldu

35 dakika önce

İstanbul Kartal'da çöken binada oturan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti.

Çöken Bina Aynı Aileden 8 Kişiye Mezar Oldu, System.String[]
İstanbul Kartal'da çöken binada oturan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı. Kartal'da çöken bina Alemdar ailesinin yıktı. Binada bulunan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı. Fotoğraflarda Erdoğan Alemdar, kızları Ecrin ve Eslem ile birlikte görülürken,diğer aile üyeleri de fotoğraf karelerine yansıdı.

(Halit Arslan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:26 Kaynak: İHA

İstanbul, Kartal, Güncel
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