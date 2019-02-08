Çöken Bina Aynı Aileden 8 Kişiye Mezar Oldu
35 dakika önce
İstanbul Kartal'da çöken binada oturan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Kartal
'da çöken binada oturan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı. Kartal'da çöken bina Alemdar ailesinin yıktı. Binada bulunan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı. Fotoğraflarda Erdoğan Alemdar, kızları Ecrin ve Eslem ile birlikte görülürken,diğer aile üyeleri de fotoğraf karelerine yansıdı.
(Halit Arslan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:26 Kaynak: İHA
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