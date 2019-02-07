Son Dakika Haberleri: Çöken Binada 3 Ölü, 12 Yaralı

Çöken Binada 3 Ölü, 12 Yaralı

1 saat önce

İstanbul Kartal'da çöken binadan 3 ceset çıkarıldı.

Çöken Binada 3 Ölü, 12 Yaralı, System.String[]
İstanbul Kartal'da çöken binadan 3 ceset çıkarıldı. Enkazdan 12 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

Kartal'da çöken bina ile ilgili İstanbul Valiliğinden yeni açıklama geldi. Gece saatlerinde yapılan açıklamaya göre, 3 kişi hayatını kaybetti, yaralı olarak da 12 kişi kurtarıldı. Açıklama şöyle:

"Enkazdan şu ana kadar 7'si ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 3 vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiştir. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri sevk edildikleri hastanelerimizde devam ediyor.

Kimliğini tespit edilen yaralı vatandaşlar ise şöyle:

1- Hilal Tuana Alemdar (13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi) 2- Halil İbrahim Alemdar (23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH) 3- Adem Alemdar (47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH) 4- Safiye Alemdar (44 yaşında, ameliyatta, Kartal EAH) 5- Adile Oral (77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH) 6- Nazan Tekgöz (37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH) 7- Güler Yılmaz (56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH) 8- Bahriye Aktar (75 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH) 9-Tayyip Mahmut Alemdar (9 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH) 10- Ali Alemdar (75 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH) 11- Hüsniye Yaman (59 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH) 12- Leyla Yaman (63 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

...

Hayatını kaybedenler

1- Ayşe Alemdar (45 yaşında) 2- Yıldız Gündüzoğlu (33 yaşında) 3- Kimlik tespit çalışmaları sürüyor

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:21 Kaynak: İHA

İstanbul, Kartal, Güncel
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