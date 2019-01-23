Son Dakika Haberleri: Çöken Binada Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Çöken Binada Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde çöken metruk binada bir kişinin bulunduğu şüphesiyle ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çöken Binada Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde çöken metruk binada bir kişinin bulunduğu şüphesiyle ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Konak ilçesinde saat 15.30 sıralarında metruk bir binada çökme meydana geldi. Binada 3 kişinin kaldığını öğrenen ekipler bir kişiyi kurtararak hastaneye sevk etti. İkinci kişinin olay anında binada olmadığı öğrenilirken, üçüncü kişinin de çöken binada olduğundan şüphelenen ekipler göçük altında insan arayan köpekler vasıtasıyla arama yaptı. Yaklaşık 5 saattir arama kurtarma çalışması yapan arama ve kurtarma ekipleri, binada kaldığından şüphelenilen 60 yaşındaki İbrahim Yardım'a ulaşmaya çalışıyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:03 Kaynak: İHA

İzmir, Konak, 3. Sayfa
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