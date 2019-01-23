Çöken Binada Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

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Büfe Sahibinin Küçük Çocuğu Taciz Ettiği Duyan Mahalleli Ayaklandı

Annesinin Öldürüldüğüne Şahit Olan 8 Yaşındaki Çocuk, Mahkemede Katilin Kim Olduğunu Açıkladı