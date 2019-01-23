Çöken Binada Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
1 saat önce
İzmir'in Konak ilçesinde çöken metruk binada bir kişinin bulunduğu şüphesiyle ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İzmir
'in Konak
ilçesinde çöken metruk binada bir kişinin bulunduğu şüphesiyle ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Konak ilçesinde saat 15.30 sıralarında metruk bir binada çökme meydana geldi. Binada 3 kişinin kaldığını öğrenen ekipler bir kişiyi kurtararak hastaneye sevk etti. İkinci kişinin olay anında binada olmadığı öğrenilirken, üçüncü kişinin de çöken binada olduğundan şüphelenen ekipler göçük altında insan arayan köpekler vasıtasıyla arama yaptı. Yaklaşık 5 saattir arama kurtarma çalışması yapan arama ve kurtarma ekipleri, binada kaldığından şüphelenilen 60 yaşındaki İbrahim Yardım'a ulaşmaya çalışıyor. - İZMİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:03 Kaynak: İHA
Küçük Çocuklara Cinsel Organını Gösteren Sapık, İlk Duruşmada Tahliye Edildi
Büfe Sahibinin Küçük Çocuğu Taciz Ettiği Duyan Mahalleli Ayaklandı
Annesinin Öldürüldüğüne Şahit Olan 8 Yaşındaki Çocuk, Mahkemede Katilin Kim Olduğunu Açıkladı
İstanbul'da Bir Parkta Evsiz Kadına Tecavüz Edip Kayıplara Karışan Sapık, Tekirdağ'da Yakalandı