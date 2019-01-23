Çöken Binada Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
1 saat önce
Çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde saat 15.30 sıralarında metruk binada meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma ekipleri bir kişinin yıkılan binada kalmasından şüphelenerek arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor İZMİR - İzmir
'in Konak
ilçesinde saat 15.30 sıralarında metruk binada meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma ekipleri bir kişinin yıkılan binada kalmasından şüphelenerek arama kurtarma çalışmalarına başladı. Kurtarma çalışmaları yoğun yağmura rağmen yaklaşık 5 saattir İtfaiye
, Afad ve sağlık ekipleri tarafından sürdürüyor.
İzmir'in Konak ilçesinde saat 15.30 sıralarında metruk bir binada çökme ihbarı alan itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geçti. Binada 3 kişinin kaldığını öğrenen ekipler geldiklerinde bir kişiyi kurtararak hastaneye sevk etti. İkinci kişinin olay anında binada olmadığı öğrenilirken, üçüncü kişinin de çöken binada olduğundan şüphelenen ekipler göçük altında insan arayan köpekler vasıtasıyla çöken binada arama yaptı. Yaklaşık 5 saattir çöken binada arama kurtarma çalışması yapan arama ve kurtarma ekipleri, binada kaldığından şüphelenilen 60 yaşındaki İbrahim Yardım'a ulaşmaya çalışıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:50 Kaynak: İHA
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