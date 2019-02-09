Çöken Binada Bir Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı
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Cemil ÖZDEMİR - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA) - KARTAL'da çöken binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sırasında 62 saat sonra bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Cemil ÖZDEMİR - Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
) - KARTAL'da çöken binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sırasında 62 saat sonra bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kartal
'da çöken 8 katlı binanın enkaz çalışmaları sürerken sabah saat 05.30 sıralarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan kişinin naaşı ambulansa konularak morga götürüldü. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:27 Kaynak: DHA
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