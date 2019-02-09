Son Dakika Haberleri: Çöken Binada Bir Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı

Çöken Binada Bir Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı

37 dakika önce

Cemil ÖZDEMİR - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA) - KARTAL'da çöken binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sırasında 62 saat sonra bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Çöken Binada Bir Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı, System.String[]
Cemil ÖZDEMİR - Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA) - KARTAL'da çöken binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sırasında 62 saat sonra bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

 

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkaz çalışmaları sürerken sabah saat 05.30 sıralarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan kişinin naaşı ambulansa konularak morga götürüldü. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:19 Kaynak: DHA

Sabah, DHA, Kartal, Güncel
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