Çöken Binada Hayatını Kaybeden 9 Kişi Son Yolcuğuna Uğurlanıyor
48 dakika önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Kartal'da çarşamba günü çöken binada Alemdağ ailesinde hayatını kaybeden 9 kişi son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/ İstanbul
DHA Kartal
'da çarşamba günü çöken binada Alemdağ ailesinde hayatını kaybeden 9 kişi son yolculuğuna uğurlanıyor. Pendik
15 Temmuz Şehitler Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından 9 kişi toprağa verilecek. Cenaze töreni öncesi 9 kişinin tabutu camiye getirildi.
Görüntü Dökümü:
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Cenazelerde görüntü
Cenazeye gelenlerden görüntü
Cenaze yakınlarının ağlarken görüntüsü
Genel ve detay görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:49 Kaynak: DHA
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