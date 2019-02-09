Son Dakika Haberleri: Çöken Binada Hayatını Kaybeden 9 Kişi Son Yolcuğuna Uğurlanıyor

Çöken Binada Hayatını Kaybeden 9 Kişi Son Yolcuğuna Uğurlanıyor

48 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Kartal'da çarşamba günü çöken binada Alemdağ ailesinde hayatını kaybeden 9 kişi son yolculuğuna uğurlanıyor.

Çöken Binada Hayatını Kaybeden 9 Kişi Son Yolcuğuna Uğurlanıyor, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/ İstanbul DHA 

Kartal'da çarşamba günü çöken binada Alemdağ ailesinde hayatını kaybeden 9 kişi son yolculuğuna uğurlanıyor. Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından 9 kişi toprağa verilecek. Cenaze töreni öncesi 9 kişinin tabutu camiye getirildi.

Görüntü Dökümü:

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Cenazelerde görüntü

Cenazeye gelenlerden görüntü

Cenaze yakınlarının ağlarken görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:49 Kaynak: DHA

İstanbul, Kartal, Güncel
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