Çöken Binada Hayatını Kaybeden Söğüt Çiftinin Cenazeleri Adli Tıp'tan Alındı
15 dakika önce
Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Nuriye ve Ahmet Söğüt çiftinin cenazeleri yakınları tarafından Yenibosna'da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Kartal
'da çöken binada hayatını kaybeden Nuriye ve Ahmet Söğüt
çiftinin cenazeleri yakınları tarafından Yenibosna
'da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu
morgundan alındı. Çiftin cenazeleri Kartal Cevizlik Mahallesi'nde bulunan Zeytinlik
Ulu Camiye götürüldü. Nuriye ve Ahmet Sögüt çifti için camide ikindi namazı sonrasında cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:46 Kaynak: DHA
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