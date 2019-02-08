Son Dakika Haberleri: Çöken Binada Hayatını Kaybeden Söğüt Çiftinin Cenazeleri Adli Tıp'tan Alındı

Çöken Binada Hayatını Kaybeden Söğüt Çiftinin Cenazeleri Adli Tıp'tan Alındı

1 saat önce

KARTAL'da çöken binada hayatını kaybeden Nuriye ve Ahmet Söğüt çiftinin cenazeleri yakınları tarafından Yenibosna'da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Çöken Binada Hayatını Kaybeden Söğüt Çiftinin Cenazeleri Adli Tıp'tan Alındı, System.String[]
KARTAL'da çöken binada hayatını kaybeden Nuriye ve Ahmet Söğüt çiftinin cenazeleri yakınları tarafından Yenibosna'da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Çiftin cenazeleri  Kartal Cevizlik Mahallesi'nde bulunan Zeytinlik Ulu Camiye götürüldü. Nuriye ve Ahmet Sögüt çifti için camide ikindi namazı sonrasında cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:02 Kaynak: DHA

Yenibosna, Kartal, İstanbul, Söğüt, Güncel
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