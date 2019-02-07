Çöken Binada Ölen 7 Kişinin Daha Kimlikleri Belirlendi
28 dakika önce
Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında ölen 7 kişinin daha kimlikleri belirlendi.
Kartal
'da çöken 8 katlı binanın enkazında ölen 7 kişinin daha kimlikleri belirlendi. Alemdar ailesinin fertleri olan 7 kişinin cansız bedenleri morga kaldırıldı. Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin daha kimlikleri belirlendi. Kimliği belirlenen 7 kişinin Alemdar ailesinin fertleri olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin Erdoğan, kızları Eslem (18), Ecrin (11), Saime ile Mustafa, Mustafa Alemdar'ın annesi Safiye ile eşi Safiye Alemdar ve olduğu öğrenildi. Anne
Safiye Alemdar ile hala Saime Alemdar'ın cansız bedenleri Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:11 Kaynak: İHA
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