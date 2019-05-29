Çöken binadan 45 saat sonra kurtarılan Mert Aydın'dan iyi haber

Kartal Orhantepe Mahallesi'nde çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazından 45 saat sonra ağır yaralı olarak kurtulan 16 yaşındaki Mert Aydın sağlığına kavuşuyor.

Kartal Orhantepe Mahallesi'nde çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazından 45 saat sonra ağır yaralı olarak kurtulan 16 yaşındaki Mert Aydın sağlığına kavuşuyor. Hastanede ilk kez görüntülenen Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hastanede ziyaret ettiği gence Fenerbahçe forması hediye etti. Kartal Orhantepe Mahallesi'nde 6 Şubat tarihinde çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazından 45 saat sonra yaralı olarak kurtulan 16 yaşındaki Mert Aydın, tedavi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez görüntülendi. Ağır yaralı olarak enkazdan kurtarılan Mert Aydın'ın sağlığına kavuştuğu gözlenirken, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel genci hastanede ziyaret etti. Hastane yetkilileri ile görüşen Başkan Yüksel, Mert Aydın'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Aydın'ın doktoru, sağlık durumunun iyiye gittiği müjdesini verdi. Başkan Gökhan Yüksel, Mert Aydın'ı beraberindekilerle birlikte ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Hastanedeki ziyarete CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi de katıldı. Ziyaret sırasında Mert Aydın'a sevdalısı olduğu Fenerbahçe forması hediye edilerek, taburca olduğunda birlikte Fenerbahçe maçına gitme sözü verildi.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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