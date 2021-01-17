Çöken binadan acı haber - Son Dakika

Çöken binadan acı haber

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 4 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı metruk binanın çökmesi sonucu moloz yığınları altından çıkartılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Şahinbey İlçesine bağlı Savcılı Mahallesi Şimşek Caddesi üzerinde bulunan iki katlı metruk binanın çökmesi sonucu göçük altında kalan Fatma Rahman itfaiye ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şuuru kapalı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Meydana gelen göçükte moloz yığınlarının altından kalan ve kendi imkanları ile çıkan Muhammet Cesim, Ahmet Cesim ve Ömer Halebi'nin durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.