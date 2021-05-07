Çöken binadan kıl payı kurtulan kedinin zor anları kameralara yansıdı - Son Dakika

Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/2 sokakta bulunan ve boşaltılan 5 katlı Hilal Apartmanı, sabah 10.30'da büyük bir gürültü ile çöktü. Binanın çökmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve adrese dayalı yapılan nüfus çalışmasında bina sakinlerine ulaşılarak kimsenin enkaz altında kalmadığı öğrenildi. Dün boşaltılan Hilal Apartmanı'nın yıkılmanı anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

KORKU DOLU BİR ŞEKİLDE BEKLEDİ

Hilal Apartmanı'nın yıkılma anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerde yıkılma sırasında binanın önünde bulunan bir kedinin son anda kaçmaya başladığı, karşı kaldırımda bulunan bir kadının ise park halindeki kamyonun arkasına geçerek kafasını ellerinin arasına koyarak korku dolu bir şekilde beklediği görülüyor. Yıkılma anında kadın toz bulutunun arasında kalırken, yıkılmanın ardından vatandaşların sokağa çıkarak ekipleri aradığı da görüntülerin arasında yer alıyor.