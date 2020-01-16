Çöken binadan son anda kurtulan işçiler korku dolu anları anlattı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çöken binanın arka kısmında çalışan ve göçük altında kalmaktan son anda kurtulan işçiler korku dolu o anları anlattı.

Olay, Adapazarı Atatürk Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarında meydana gelen olayda, Döner Geçit Sokak üzerinde binanın temeli için iş makinesi tarafından yapılan kazı esnasında hemen yan tarafında bulunan bir binada çökme yaşandı. Çökme esnasında binanın arka kısmında çalışan işçiler son anda göçük altında kalmaktan kurtuldu. Çöken binanın yanındaki binalar ve dükkanlar boşaltıldı. Çöken binanın arka kısmında çalışan ve göçük altında kalmaktan son anda kurtulan işçilerden 2'sinin ağabey ve kardeş olduğu öğrenildi. İşçiler korku dolu o anları anlattı. Çökme sırasında ses duyduklarını ve binanın üzerilerine doğru geldiğini belirterek inşaat yerinden hızlıca çıkarak canlarını zor kurtardıklarını dile getirdiler.

SON ANDA KURTARDIK CANIMIZI

Çöken binadan göçük altında kalmaktan son anda canlarını kurtardıklarını belirten İbrahim Haldız, "Burada betona hazırlık yapıyorduk, kepçemiz çalışma yapıyordu kazısını bitirmişti mıcırını seriyordu altına. Tesviyemizi yaptığımız esnada bir anda binanın alt kısmının ses geldiğini fark ettik. O ara binadan çatırdama sesleri geldi, binanın yıkılacağı alenen belliydi yani. Bu durum üzerine bizde hemen kaçışmaya başladık. Yıkılma anında hemen köşeden kaçtık, son anda kurtardık canımızı. Çok şükür yaralanan olmadı, olayı son anda fark ettik ve kurtardık kendimizi. Gerekli incelemeler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor, tutanaklarımız olsun her şey kontrollü bir şekilde devam ediyor" dedi.

ALLAH'A ŞÜKÜR YARALANAN OLMADI

Çöken binanın arka kısmında kardeşiyle birlikte çalıştıklarını ve binanın üzerilerine doğru geldiğini fark ettiklerini hızlıca çalıştıkları yerden kaçtıklarını dile getiren Eyüp Haldız, "Temel çalışması, tesviye yapıyorduk. Duvar diplerini tesviyiliyorduk. Bu esnada tuğlalar vardı onlar çökünce bina arkamızdan geldi, zaten o esnada bizde kaçtık. Binanın çökme sebebi; binanın zayıf olması, bina diplerinin veya bazı yerlerinin eksik olması. Allah'a şükür yaralanan olmadı" diye konuştu.

ÇIKTIKTAN HEMEN SONRA PEŞİMİZDEN BİNA YIKILDI

Binanın olduğu bölgede çalışma gerçekleştirdikleri esnada binadan ses geldiğini ve arkadaşlarını uyardığını belirten Üzeyir Şimşek, "Sabah geldik beton atacağız diye, toprağı düzeltmeye başladık. Makine çalışıyordu, makinenin alamadığı yerleri biz aldık, düzelttik ve tesviye yapıyorduk, beton atacaktık. Binanın kenarındaki toprağı düzeltirken yukarıdan ses gelmeye başladı. Ben de arkadaşları uyardım çıktık hemen ve peşimizden bina yıkıldı zaten. Çıktık kaçtık ve korktuk, canımızı kurtardık" şeklinde konuştu.

(İHA)