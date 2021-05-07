Çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın, o anları anlattı - Son Dakika

Çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın, o anları anlattı

07.05.2021 14:03

Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı bina çökerken son anda kurtarılan Ümmügülsüm Yılmaz, o anları gözyaşları içinde anlattı.

Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı bina çökerken son anda kurtarılan Ümmügülsüm Yılmaz, o anları gözyaşları içinde anlattı. Yılmaz, "Saniyeler içinde uçtu gitti bina. Dumanların içinde kaldım. Bir gün öncesinden sadece üstlerimiz ile indik aşağıya. Sabah toplayacaktık eşyaları" dedi. Askerden gelen oğlunu da ağırlayamadığını ayrıca üzüldüğünü anlatan Yılmaz, "Konya'dan asker oğlum geldi. Kapımı açıp hoş geldin diyemedim. Oğlum gel otur evine diyemedim. Aç mısın? Susuz musun? diyemedim" diye konuştu.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/2 sokakta bulunan ve boşaltılan 5 katlı Hilal Apartmanı, sabah 10.30'da büyük bir gürültü ile çökmüştü. Binanın çökmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmiş ve adrese dayalı yapılan nüfus çalışmasında bina sakinlerine ulaşılmış ve kimsenin enkaz altında kalmadığı belirlenmişti. Bina çökerken son anda kurtarılan Ümmügülsüm Yılmaz ise, o anları gözyaşları içinde anlattı. Oğlunun askerden geldiğini belirten Yılmaz, evinde oğlunu ağırlayamadığı ve onunla ilgilenemediği için üzgün olduğunu ifade etti.

"Boynuna sarılırdım, halini hatırını sorardım"

Yaşadıklarını anlatan Ümmügülsüm Yılmaz, "Önceki akşam 23.00 civarıydı, ses geliyor dediler. Aşağıya inerek kolonlara baktık. Kolonların çatladığını basınç yaptığını gördük. Bizim adam da, 'bu bina da yaşanılmaz, her an uçar. Üstümüzü başımızı alalım inelim aşağıya' dedi. Herkes aşağı indi sağa-sola gitti. Sabahleyin yukarı çıkıp eşyalarımı toplayım dedim. Sonra bir baktım çatır çatır ses geliyor. Eşime arabayı çek bina uçar dedim. Kedi vardı orada gezip duruyordu bizim adam da kovaladı. Çıkıp eşyaları toplayım dedim baktım takır takır bir şeyler geliyor. O zamanda kalkayım çocukları kaldırayım karşıda yatıyorlar. Yok uyusunlar demeye kalmadı, kaç çabuk bina uçuyor dedi. Saniyeler içinde uçtu gitti bina. Dumanların içinde kaldım. Bir gün öncesinden indik aşağıya sadece üstlerimiz ile indik aşağıya. Sabah toplayacaktık eşyaları komşuda geldi. Sabah aniden yıkılacağını bilemedik bilseydik alırdık eşyalarımızı. Yukarı çıktım birkaç eşyamı toplamaya çalıştım ama böyle olacağını bilmiyordum. Oğlum geldi Konya'dan asker kendisi kapımı açıp hoş geldin diyemedim. Kız kardeşimin evine geldi. Oğlum gel otur evine diyemedim. Aç mısın? Susuz musun? diyemedim. Evim yoktu ki açardım evimi otururdu, evim yok ki artık. Boynuna sarılırdım, halini hatırını sorardım. Sabah kalktı oturuyor kendi başına bir şey diyemedim" şeklinde konuştu - İSTANBUL

Çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın, o anları anlattı
Çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın, o anları anlattı
Çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın, o anları anlattı
Çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın, o anları anlattı

Zeytinburnu, Susuz, Asker, Konya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın, o anları anlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük Geleceğin futbol yıldızı olmak isteyen 16 yaşındaki gencin hayallerini İsrail askerleri söndürdü Geleceğin futbol yıldızı olmak isteyen 16 yaşındaki gencin hayallerini İsrail askerleri söndürdü Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi "20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak Beş kuruş para harcamadan iş kurabilirsiniz! Uzman isim yol haritasını gösterdi Beş kuruş para harcamadan iş kurabilirsiniz! Uzman isim yol haritasını gösterdi TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok

Son Dakika Haberleri
14:04 Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak
14:00 Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti
13:56 Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük
13:51 Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'nu karşısına aldı! Galatasaray camiası birbirine girdi
13:44 Geleceğin futbol yıldızı olmak isteyen 16 yaşındaki gencin hayallerini İsrail askerleri söndürdü
13:38 Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın
13:36 Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi
13:19 Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak
13:04 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi
13:01 ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı         
13:59
Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'nu karşısına aldı! Galatasaray camiası birbirine girdi Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'nu karşısına aldı! Galatasaray camiası birbirine girdi         
13:52
Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın         
13:39
Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak         
13:19
16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi         
13:05
Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu         
12:37
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest? Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest?         
12:10
Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı         
11:54
"İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı         
11:45
El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar         
11:43
Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok         
11:32
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur         
11:07
Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor         
10:58
Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı         
10:39
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 14:15:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın, o anları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement