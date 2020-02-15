Çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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Çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

40 dakika önce

BAHÇELİEVLER'de dün öğlen saatlerinde çöken 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları gece saatlerinde sona erdi.

BAHÇELİEVLER'de dün öğlen saatlerinde çöken 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları gece saatlerinde sona erdi. Polis ve zabıta ekipleri bina çevresindeki sokak girişlerine bariyerlerle güvenlik önlemi aldı. Sabah saatlerinde çöken binanın çevresindeki binalarda hasar tespit incelemesi yapılacağı öğrenildi.

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi üzerindeki 7 katlı bir bina dün öğlen saatlerinde çöktü. Çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları gece saatlerine kadar devam etti. Saat 01.30 sıralarında enkaz kaldırma çalışması sona erdi. İtfaiye ekipleri çöken binanın yanındaki maddi hasarlı binada da riskli parçaları temizledi.

Çalışmaları Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın da gece saatlerine kadar takip etti. Belediye ekipleri çalışmalarının ardından sokakları temizledi. Polis ve zabıta ekipleri de bina çevresindeki sokak girişlerine bariyerlerle güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin, bölgede güvenlik gerekçesiyle nöbet tuttuğu görüldü.

Öte yandan, sabah saatlerinde çöken binanın çevresindeki binalarda hasar tespit incelemesi yapılacağı kaydedildi.

Çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

Bahçelievler, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:51 Kaynak: DHA
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