Son Dakika Haberleri: Çöken Binanın Enkazı Altında Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Çöken Binanın Enkazı Altında Kalan Vatandaş Kurtarıldı

1 saat önce

Çöken binanın enkazı altında kalan vatandaş kurtarıldıFatih'te çöken binanın enkazı altında kalan bir kişi kurtardı.

Çöken binanın enkazı altında kalan vatandaş kurtarıldı

Fatih'te çöken binanın enkazı altında kalan bir kişi kurtardı. Yaralı şahıs, itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:28 Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa
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