Çöken Binanın Enkazı Altında Kalan Vatandaş Kurtarıldı
1 saat önce
Çöken binanın enkazı altında kalan vatandaş kurtarıldıFatih'te çöken binanın enkazı altında kalan bir kişi kurtardı.
Çöken binanın enkazı altında kalan vatandaş kurtarıldı Fatih
'te çöken binanın enkazı altında kalan bir kişi kurtardı. Yaralı şahıs, itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:28 Kaynak: İHA
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