Çöken Binanın Enkazında Eğitimli Köpekler Yardımıyla Arama Yapıldı
14 dakika önce
Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - KARTAL'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
- KARTAL'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında eğitimli köpekler yardımıyla enkaz altında canlı olup olmadığı incelendi ve ses dinlemesi yapıldı. Kartal
'da çöken binanın enkazında gece saatlerinde de çalışmalar sürdürülüyor. AFAD
ve Jandarma
ekipleri hassas burunlu 3 köpek yardımıyla enkaz altında canlı olup olmadığını tespit etmeye çalıştı. Ekipler ayrıca, özel araçlar yardımıyla enkaz altına mikrofon salarak ses dinlemesi yaptı. Çalışmalarda henüz bir sonuca ulaşılamazken, olay yerinde AFAD, AKUT, itfaiye, jandarma, Kızılay
ve İHH
ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
da bu çalışmaları yakından takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:42 Kaynak: DHA
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