Son Dakika Haberleri: Çöken Binanın Enkazında Eğitimli Köpekler Yardımıyla Arama Yapıldı

Çöken Binanın Enkazında Eğitimli Köpekler Yardımıyla Arama Yapıldı

14 dakika önce

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - KARTAL'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çöken Binanın Enkazında Eğitimli Köpekler Yardımıyla Arama Yapıldı, System.String[]
Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - KARTAL'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında eğitimli köpekler yardımıyla enkaz altında canlı olup olmadığı incelendi ve ses dinlemesi yapıldı.

 

Kartal'da çöken binanın enkazında gece saatlerinde de çalışmalar sürdürülüyor. AFAD ve Jandarma ekipleri hassas burunlu 3 köpek yardımıyla enkaz altında canlı olup olmadığını tespit etmeye çalıştı. Ekipler ayrıca, özel araçlar yardımıyla enkaz altına mikrofon salarak ses dinlemesi yaptı. Çalışmalarda henüz bir sonuca ulaşılamazken, olay yerinde AFAD, AKUT, itfaiye, jandarma, Kızılay ve İHH ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

 

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu çalışmaları yakından takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:42 Kaynak: DHA

DHA, Kartal, Güncel
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