Çöken Binanın Enkazında Kalan Kişinin Cesedine Ulaşıldı

İzmir
'in Konak
ilçesinde çöken 3 katlı metruk binanın enkazında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Anafartalar Caddesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle çöken 3 katlı metruk binanın enkazında kalan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi. AFAD
ve itfaiye ekiplerinin kokuya duyarlı dedektör köpeklerin de katılımıyla seyyar ışıklandırmalar altında yaptığı 8 saatlik çalışma sonucu ilk önce enkazda kalan kişinin cep telefonuna daha sonra da cansız bedenine ulaşıldı.
Hayatını kaybeden kişinin çevresinde "Hacı İbrahim" diye bilinen İbrahim Yardım (60) olduğu belirlendi.
Çöken binada 4 kişinin bulunduğu, bunlardan 2'sinin kendi imkanlarıyla çıktığı, 1 kişinin de itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.
Binada kaldığı belirtilen kişiye ise telefonla ulaşılamaması üzerine kurtarma çalışmasına hız verildi.
Çöken binanın bitişiğindeki diğer metruk binaların da çökme tehlikesi nedeniyle kurtarma çalışmasında güçlük yaşanıyor. Polis
ekipleri, binanın bulunduğu sokağa giriş çıkışları kapattı.
İçeride kaldığı belirtilen ve 60 yaşlarındaki kişinin, hurda kağıt toplayarak geçimini sağladığı, arkadaşlarıyla metruk binayı ev olarak kullandığı belirtildi.
Vatandaşlardan Çetin Yalçın, AA muhabirine, içeride olduğu değerlendirilen kişiyi yakından tanıdığını aktararak, arkadaşının araması üzerine acil olarak olay yerine geldiğini anlattı.
Yalçın, "Bu binada 4 kişi kalıyorlardı. Binanın çökmesi sonrası 3 kişi çıkmayı başarıyor ama benim 'Dede' diye hitap ettiğim kişi çıkamıyor." şeklinde konuştu.
Kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.