Son Dakika Haberleri: Çöken Binanın Enkazından 16 Yaşındaki Bir Genç Yaklaşık 45 Saat Sonra Sağ Çıkarıldı

Çöken Binanın Enkazından 16 Yaşındaki Bir Genç Yaklaşık 45 Saat Sonra Sağ Çıkarıldı

1 saat önce

- 16 yaşındaki gencin hastaneye getirilişi İSTANBUL - Kartal'da çöken binanın enkazından sağ olarak kurtarılan 16 yaşındaki genç Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

- 16 yaşındaki gencin hastaneye getirilişi İSTANBUL - Kartal'da çöken binanın enkazından sağ olarak kurtarılan 16 yaşındaki genç Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:51 Kaynak: AA

Kartal, Güncel
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