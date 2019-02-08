Çöken Binanın Enkazından 16 Yaşındaki Bir Genç Yaklaşık 45 Saat Sonra Sağ Çıkarıldı
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- 16 yaşındaki gencin hastaneye getirilişi İSTANBUL - Kartal'da çöken binanın enkazından sağ olarak kurtarılan 16 yaşındaki genç Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
- 16 yaşındaki gencin hastaneye getirilişi İSTANBUL - Kartal
'da çöken binanın enkazından sağ olarak kurtarılan 16 yaşındaki genç Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:51 Kaynak: AA
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