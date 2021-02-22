Çöken binanın enkazından kurtarılan 7 yaşındaki Azra artık yürüyebiliyor atabiliyor - Son Dakika

Çöken binanın enkazından kurtarılan 7 yaşındaki Azra artık yürüyebiliyor atabiliyor

22.02.2021 15:22

Çöken binanın enkazından kurtarılan 7 yaşındaki Azra artık yürüyebiliyor İki yılda 55 ameliyat geçiren Azra adımlarını desteksiz atabiliyor Kartal'da 6 Şubat 2019'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazından 19 saat sonra kurtarılan 7 yaşındaki Azra Havva Tekgöz, iki yılda geçirdiği 55...

Çöken binanın enkazından kurtarılan 7 yaşındaki Azra artık yürüyebiliyor

İki yılda 55 ameliyat geçiren Azra adımlarını desteksiz atabiliyor

İSTANBUL - Kartal'da 6 Şubat 2019'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazından 19 saat sonra kurtarılan 7 yaşındaki Azra Havva Tekgöz, iki yılda geçirdiği 55 ameliyatın ardından destek almadan yürümeye başladı. Fizik tedavi süreci devam eden Azra, büyüyünce balerin olmak istediğini dile getirdi.

Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde Yeşilyurt Apartmanın çökmesiyle 21 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralı kurtarıldı. Enkazdan yaralı kurtarılan 7 yaşındaki Azra Havva Tekgöz yaşanan olayın simgelerinden olmuştu. Yıkılan binanın yerinde yapılan konutlarda ailesi ile birlikte yaşayan Azra, yaklaşık iki yıllık süreçte 55 ameliyat geçirerek zor günler yaşadı. 7 yaşındaki Azra, yaşadığı zor günlerin ardından ameliyatlar ve fizik tedavi egzersizleri sayesinde destek almadan tek başına yürümeye başladı. Yaralı olduğu süreçte bacağının kesilme ihtimali varken şimdi ise küçük adımlarla yürüyebilen Azra, yürüyebildiği için mutlu olduğunu ifade etti. Azra'nın bu süreçte okluna gidemediğini söyleyen Tekgöz ailesi, fizik tedavi sürecinin ve ameliyatların devam edeceğini, ileri zamanlarda Azra'nın bacağına platin takılacağını belirtti.

Öte yandan Kartal Belediyesi de fizik tedavi sürecinde Azra ve ailesine lojistik destek sağlayarak ulaşımlarını yapabilmelerini sağlıyor.

"Şu an yürümeye başladı, daha sağlıklı yürüyor"

Kızı Azra'nın son durumu hakkında bilgi veren baba Fethi Tekgöz, "Azra'nın şu anki durumu gayet iyi, iyiye doğru gidiyor. Mustafa Bey ilgileniyor. Bundan önceki süreçlerinde Engin Eceviz var doktorumuz, ortopedi klinik şefi. O elinden gelen her şeyi yaptı. Şu anki durumu gayet iyiye doğru gidiyor. Şu an yürümeye başladı, daha sağlıklı yürüyor. İleriki zamanlarda daha iyi yürüyecek diyorlar. Aşağı yukarı elli, elli beş tane ameliyat süreci oldu. Zaman zaman da ameliyatlar olacak. Çünkü büyüme plaklarında biraz sıkıntı var. Tabii ki bugünümüze şükürler olsun. İlk geldiği zaman direkt bacak kesilecekti. Kesilmeden buraya kadar gelmesi bir mucize. O yüzden bugünümüze şükürler olsun. Daha iyi olacak" dedi.

Kartal Belediyesine desteğinden ötürü teşekkürlerini ileten baba Fethi Tokgöz, " Kartal Belediyesi adımlarını attı, atmaya da devam ediyor. İnşallah bu saatten sonra da hep yanımızda olacak" diye konuştu.

"Balerin öğretmeni olmak istiyorum"

Tedavi sürecinin iyi geçtiğini belirten Azra Havva Tekgöz, "Çok iyi geçiyor. Hiç canım sıkılmıyor. Yürüdüğüme çok sevindim. Yeniden iyileştim. Mutluyum. Balerin öğretmeni olmak istiyorum" dedi.

"Yürümesi daha da düzelecek, hatta spor yapabilir seviyeye bile gelecek"

Azra'nın fizik tedavi sürecinde görev alan atletik eğitmen Mustafa Altuntaş, "Şu anda egzersizlere başladık. Gayet iyi gidiyor. Gelişme var, en önemlisi bu. Azra'nın buradaki pozitif enerjisi ve inancı bize çok yardım ediyor. Daha da iyi olacak. Motorik olarak geliştirdiğimiz için sinir fonksiyon kaybı da vardı. Onların üzerine zaten çalışma yapıyoruz. Gayet iyi gidiyor. Yürümesi daha da düzelecek, hatta spor yapabilir seviyeye bile gelecek. Haftada üç gün geliyor bize. Yaklaşık bir buçuk saat çalışıyoruz. Burada Azra'nın iyi çalışması, azmi bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Bu süreç birkaç sene daha devam edecek. Çünkü büyüme plaklarının gelişmesi devam ediyor. Buna yönelik çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

Çöken binanın enkazından kurtarılan 7 yaşındaki Azra artık yürüyebiliyor atabiliyor
Çöken binanın enkazından kurtarılan 7 yaşındaki Azra artık yürüyebiliyor atabiliyor
Çöken binanın enkazından kurtarılan 7 yaşındaki Azra artık yürüyebiliyor atabiliyor
Çöken binanın enkazından kurtarılan 7 yaşındaki Azra artık yürüyebiliyor atabiliyor
Çöken binanın enkazından kurtarılan 7 yaşındaki Azra artık yürüyebiliyor atabiliyor
Çöken binanın enkazından kurtarılan 7 yaşındaki Azra artık yürüyebiliyor atabiliyor

Kartal Belediyesi, Yeşilyurt, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çöken binanın enkazından kurtarılan 7 yaşındaki Azra artık yürüyebiliyor atabiliyor - Son Dakika


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