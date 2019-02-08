Çöken Binanın Enkazından Şeyma'nın Sesi Duyuldu
1 saat önce
İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazında Şeyma Kambur'un sesi duyuldu.
İstanbul Kartal
'da çöken binanın enkazında Şeyma Kambur'un sesi duyuldu. Sesin duyulmasının ardından kadını kurtarmak için çalışmalar hızlandırıldı. Şeyma'nın yakınları umut içinde kurtarılmasını bekliyor Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından Şeyma Kambur'un sesinin duyulduğu öğrenildi. Kambur'un göçük altından seslenmesinin ardından arama kurtarma ekipleri kadını kurtarmak için çalışmalarını hızlandırdı. Şeyma'nın enkaz altından seslendiğini öğrenen yakınları sevinç gözyaşları dökerken, arama kurtarma çalışmalarını umutla takip ediyorlar.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:26 Kaynak: İHA
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