Çöken binaya ilişkin soruşturmada belediye görevlisi şüpheli sayısı 39 oldu

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin olayda kusuru bulunduğu iddiasıyla belediye çalışanları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sayısı 16'dan 39'a yükseldi. Şüpheliler ifadelerinde, kendilerine binayla ilgili herhangi bir müracaat veya şikayet olmadığını ve işlem yapmadıklarını belirterek suçlamaları kabul etmediler.



Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin yaralandığı Yeşilyurt binasının çökmesine ilişkin olayda kusuru bulunan belediye görevlileri hakkında yürütülen soruşturma genişletildi.



16 şüpheli hakkında soruşturma izni verilmişti



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Tugay Tarımcı tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü birimindeki görevliler hakkında Kartal Kaymakamlığı'ndan soruşturma izni istenmişti. Kaymakamlık, ruhsatın verildiği 1992 yılından binanın kaçak katlarla birlikte tamamlandığı 1998 yılına kadar olan süreçte belediyenin ilgili biriminde görev yapan 16 kişi hakkında soruşturma izni vermiş, 1998 sonrasında ilgili birimde görev yapanlar hakkında ise soruşturma izni vermemişti.



Savcılık itiraz etti: 'Belediyenin kontrol etme yükümlülüğü her zaman var'



Bunun üzerine savcılık, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz ederek, belediyenin kontrol etme yükümlüğünün her zaman olduğunu, binanın çökmesinde herkesin sorumluluğu ve denetleme görevinin bulunduğunu belirtip, 1998 yılından binanın yıkıldığı tarihe kadar Kartal Belediye'sinin İmar Müdürlüğü biriminde çalışan tüm görevliler hakkında soruşturma izni talep etmişti.



Şüpheli sayısı 39 oldu



Bölge İdare Mahkemesi savcılığın itirazını kabul etti. Binanın ruhsat aldığı tarihten yıkıldığı tarihe kadar olan süreçte Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görevli müdürler ve mıntıka mühendislerinin aralarında bulunduğu şüpheli sayısı 16'dan 39' çıktı.



Suçlamaları kabul etmediler



Savcılık 30 şüphelinin ifadesini aldı. Şüpheliler, kendilerine binayla ilgili herhangi bir müracaat veya şikayet olmadığını, herhangi bir işlem yapmadıklarını belirterek suçlamaları kabul etmedi. 9 şüphelinin de ifadesinin alınmasının ardından soruşturmanın tamamlanması bekleniyor.



Olayın Geçmişi



Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde Yeşilyurt Apartman'ın çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran'ın yargılanmasına başlanmıştı. Olayda sorumluluğu bulunduğu iddia edilen belediye çalışanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı. - İSTANBUL