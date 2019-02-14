Son Dakika Haberleri: Çöken Binayla İlgili 2 Tutuklama

Çöken Binayla İlgili 2 Tutuklama

1 saat önce

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Kartal'da 6 Şubat'ta 8 katlı binanın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği 14 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, yapı ruhsat sürveyanı (inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri) Arzu Keleş Boran, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilerden 2'si "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:46 Kaynak: İHA

Sabah, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal, Güncel
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