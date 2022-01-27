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Çöken çatının altında kalan çocuk yaralandı - Son Dakika

Çöken çatının altında kalan çocuk yaralandı

27.01.2022 00:57
Çöken çatının altında kalan çocuk yaralandı

Adıyaman'da, kardan dolayı çöken bir işletmeye ait çatının altında kalan çocuk yaralandı.

Adıyaman'da, kardan dolayı çöken bir işletmeye ait çatının altında kalan çocuk yaralandı. Kaldırımda yürüyen bir genç ise, saniye farkla çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Musalla Mahallesi Adıyaman Kalesi civarında kaldırımda yürüyen 12 yaşındaki Muhammed Taha Yücel, kar ağırlığına dayanamayan bir işletmenin önündeki çöken çatısı altında kaldı. Bu esnada kaldırıma adım atan Mehmet Doymaz ise saniye farkla çatı altında kalmaktan kurtuldu. Enkaz altında kalan küçük çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar ile esnaflar koştu. Enkaz altından vatandaşlar tarafından çıkarılan çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Muhammed Taha Yücel, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanılan feci olay ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kendini son anda kurtardığını söyleyen Mehmet Doymaz ise, "Ağabey ben zaten alttaydım, 12-13 yaşlarında bir çocukta şuradan geliyordu. Ben tam köşeye geldim, sesi duydum ve ben kendimi bu tarafa attım ama çocuğu kurtaramadım. Hafif sıyrıklarla yaralandı, zaten ambulans alıp götürdü. Çocuğun durumu iyi, evet aniden çöktü. Aynen kar sebebinden dolayı çöktü" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Adıyaman Kalesi, Muhammed Taha, Adıyaman, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çöken çatının altında kalan çocuk yaralandı - Son Dakika


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