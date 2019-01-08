Çöken Duvardan Etkilenen Evler Mühürlendi, Aileler Taşındı

Çöken duvardan etkilenen evler mühürlendi, aileler taşındıİSTANBUL - Eyüpsultan Devlet Hastanesinin arka bahçesinde bulunan istinat duvarının çökmesinden dolayı 2 bina mühürlendi.

Çöken duvardan etkilenen evler mühürlendi, aileler taşındı



İSTANBUL - Eyüpsultan Devlet Hastanesinin arka bahçesinde bulunan istinat duvarının çökmesinden dolayı 2 bina mühürlendi. Boşaltılan binalarda kalan yaklaşık 24 aile evlerden çıkarıldı.

Eyüpsultan Devlet Hastanesinin arka bahçesinde bulunan istinat duvarı yağışların etkisiyle çöktü. Çöken duvarın üst tarafında bulunan 2 bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Yaklaşık 24 ailenin yaşadığı bina boşaltılırken, ev sahipleri akrabalarına, komşularına gitti. Gidecek kimsesi olmayanlar ise devlet tarafından otellere yerleştirildi.

Binada yeğeni olduğunu söyleyen ve yeğenini yanına alan bir vatandaş, "İnsanlar mağdur şu anda. Soğuk hava. Dışarıda kaldı herkes. Evler mühürlendi. Herkes kendi akrabasına gitti. Ama ne zamana kadar idare edecekler akrabaları. Zor gerçekten. Yeğenim oturuyordu. Bana gelecek. Ben burada oturuyorum. Benim bildiğim kadarıyla 2 bina, 24 aile var" dedi.

İstinat duvarı çöktüğünde evde olan Davut Sınırtaş, "Yıkıldığı zaman binadaydım. Çöktüğü zaman bize bağırdılar 'acil boşaltın evi' diye. Biz de boşalttık. Evi mühürlediler binayı komple. Ailemi komşulara götürdüm. Ne kadar kalacağımız belli değil. Haber verecekler. 10 gün içinde bitecek dediler burası" diye konuştu.

Duvar çöktüğünde metro çalışmasından dolayı çakıl döküldüğünü zannettiklerini söyleyen Sınırtaş, "Meğer duvar çökmüş. Oldukça çok gürültü geldi. Ev hafiften sallandı. Zaten bina sağlam olduğu için binaya hasar veremedi. Belediye, devlet yardım etti çıkarılanlara. 'Kalacak yeri olanlar gitsinler' dediler, 'kalacak yeri olmayanlara biz yardım edeceğiz' diye telefon numaralarını aldılar" şeklinde konuştu.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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